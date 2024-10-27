Украина попала в число лидеров в интересном показателе для тренеров
Вошли в топ-4
УАФ/Олеся Задорожня
УЕФА создала рейтинг футбольных тренеров каждой страны, показывающий, сколько специалистов с определенной национальностью имеют за плечами игровую карьеру.
Лидером в этом показателе является Швейцария, у которой 84% раньше играли на профессиональном уровне. Далее расположились Нидерланды, Англия и Украина, показатель которых составляет 83%.
Такая статистика была составлена для того, чтобы увидеть, на сколько влияет возможность быть тренером футбольная карьера в прошлом.
В то же время, Португалия имеет показатель 36%, а Австрия – 58%. Почему-то в рейтинг включили и Россию.
В целом проанализированные страны выглядят следующим образом:
This is very interesting - % of Head Coaches with previous playing experience— Training Ground Guru (@ground_guru) October 26, 2024
????????????????????????????English 83%
????????German 69%
????????Portuguese 36%
(@UEFA) pic.twitter.com/nk1kwh7ibT
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