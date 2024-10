Украина попала в число лидеров в интересном показателе для тренеров

УЕФА создала рейтинг футбольных тренеров каждой страны, показывающий, сколько специалистов с определенной национальностью имеют за плечами игровую карьеру.

Лидером в этом показателе является Швейцария, у которой 84% раньше играли на профессиональном уровне. Далее расположились Нидерланды, Англия и Украина, показатель которых составляет 83%.

Такая статистика была составлена ​​для того, чтобы увидеть, на сколько влияет возможность быть тренером футбольная карьера в прошлом.

В то же время, Португалия имеет показатель 36%, а Австрия – 58%. Почему-то в рейтинг включили и Россию.

В целом проанализированные страны выглядят следующим образом:

