Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября

В Испании состоялось главное противостояние всего сезона. По традиции встречались каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". Поединок проходил в логове "сливочных" - на "Сантьяго Бернабеу". Ворота команды Карло Анчелотти в этой встрече защищал украинский голкипер Андрей Лунин. В итоге, "блауграна" просто переехала действующего победителя Лиги чемпионов, поразив ворота нашего соотечественника сразу четыре раза. При этом, Мбаппе и компания даже не сподобились в домашних стенах на гол "престижа". После этого матча "Барса" единолично лидирует в таблице, а "Реал" идет вторым. Разница между грандами составляет уже шесть зачетных баллов.

Теперь к родной УПЛ. Этот триумф над аутсайдером помог команде Руслана Ротаня вернуться на первую строчку в таблице украинского первенства. Как минимум, до "Украинского классического", которое пройдет в воскресенье. Подопечным Василия Кобина удалось навязать борьбу, и даже поразить ворота "горожан". Однако, итоговую победу все же праздновали именно футболисты "Александрии".

Кажется, команда Юрия Вернидуба возвращается к своим лучшим игровым кондициям. Второй тур подряд криворожский клуб забирает три очка. На этот раз "Кривбасс" на классе переиграл черкасский ЛНЗ Каррило Карраско. Сейчас команды являются соседями по таблице, занимая 5 и 6 места, соответственно.

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Завершало субботний игровой день в УПЛ очное противостояние "львов" и "пивоваров". Подопечные Владислава Лупашко на правах хозяина со старта встречи завладели инициативой и уже на 10-й минуте, усилиями Бруниньо, сумели размочить счет. Несмотря на атакующие потуги футболистов Сергея Шищенко во втором тайме, счет до финального свистка так и не изменился. Благодаря этой победе, львовяне обошли своего соседа по городу Льва в турнирной таблице - речь, конечно, о "Рухе". В свою очередь киевляне погрязли в зоне вылета.

Перемещаемся на "Туманный Альбион". Основной центрбек сборной Украины Илья Забарный снова отыграл полный поединок в АПЛ. В 9-м туре чемпионата Англии "Борнмут" приехал в гости к "Астон Вилле". "Вишневым" удалось сравнять счет и вырвать зачетный балл аж на 90+6 минуте!

Абсолютно аналогичный сценарий случился и в поединке с участием другого нашего сборника - Виталия Миколенко. Украинский фулбек вышел в старте "ирисок" на игру против лондонского "Фулхэма" и провел на поле все 90 минут. Первыми в этой встрече открыли счет именно гости. А команде из Ливерпуля удалось вырвать ничейный результат в компенсированное время - забитым мячом отметился португалец Бету.

Еще одна подобная развязка случилась в матче "пчелок" против "Ипсвича". Правда, в этом случае в компенсированное время "Брентфорд" вырвал победу, а не ничью. И наш украинский хавбек Егор Ярмолюк, хоть и попал в заявку своей команды, но на поле так и не появился.

И в завершение домашний поединок "горожан" против "святых". В очередном матче английского чемпионата "Ман Сити" Пепа Гвардиолы доказал свой статус-кво и в энергосберегающем режиме переиграл "Саутгемптон". Судьбу встречи решил единственный гол Холанда - норвежец отличился в самом начале матча.