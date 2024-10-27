Силы обороны за сутки ликвидировали 1440 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также 240 единиц техники были уничтожены
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны Украины ликвидировали 1440 россиян. Кроме этого уничтожили 240 единиц техники разного типа.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 689 040 (+1440) человек,
- танков ‒ 9113 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18355 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 19821 (+39) ед,
- РСЗО – 1240 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 984 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17799 (+73),
- крылатых ракет ‒ 2625 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 27560 (+100) ед,
- специальной техники – 3542 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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