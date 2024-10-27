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Силы обороны за сутки ликвидировали 1440 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также 240 единиц техники были уничтожены

Силы обороны за сутки ликвидировали 1440 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны Украины ликвидировали 1440 россиян. Кроме этого уничтожили 240 единиц техники разного типа.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 689 040 (+1440) человек,
  • танков ‒ 9113 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18355 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 19821 (+39) ед,
  • РСЗО – 1240 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 984 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17799 (+73),
  • крылатых ракет ‒ 2625 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27560 (+100) ед,
  • специальной техники – 3542 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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