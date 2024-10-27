Силы ПВО ночью сбили 41 российский БпЛА

Российская Федерация в ночь с 26 на 27 октября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она использовала 80 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники неизвестного типа.

Направлений, с которых запускали дроны, было сразу несколько: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 подтверждено сбытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси. Информация уточняется и обновляется”, – говорится в отчете ВС ВСУ.