Силы ПВО ночью сбили 41 российский БпЛА
Хранители неба продолжают работать на защиту украинского народа
фото - Генштаб ЗСУ
Российская Федерация в ночь с 26 на 27 октября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она использовала 80 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники неизвестного типа.
Направлений, с которых запускали дроны, было сразу несколько: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.
Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.
Информация уточняется и обновляется”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
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