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Силы ПВО ночью сбили 41 российский БпЛА

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Хранители неба продолжают работать на защиту украинского народа

Силы ПВО ночью сбили 41 российский БпЛА

фото - Генштаб ЗСУ

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Российская Федерация в ночь с 26 на 27 октября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Для этого она использовала 80 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники неизвестного типа.

Направлений, с которых запускали дроны, было сразу несколько: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Информация уточняется и обновляется”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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