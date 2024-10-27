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"Должны вернуться к ситуации, которая была 24 февраля 2022": Ермак рассказал, какие условия возможных переговоров с РФ

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Тогда можно будет говорить о границах 1991 года

"Должны вернуться к ситуации, которая была 24 февраля 2022": Ермак рассказал, какие условия возможных переговоров с РФ

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera рассказал, выполнение каких именно требований хочет Украина для потенциальных переговоров с Россией

“Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а только о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году – ред.) исходя из ситуации накануне российского вторжения.

Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий.

Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года”, – сказал Ермак.

Также глава ОП заявил, что ему все равно на слова Владимира Путина.

"Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", – подчеркнул он.

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Источник:
Corriere Della Sera
Опубликовал: Максим Кучер
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