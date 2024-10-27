"Должны вернуться к ситуации, которая была 24 февраля 2022": Ермак рассказал, какие условия возможных переговоров с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera рассказал, выполнение каких именно требований хочет Украина для потенциальных переговоров с Россией

“Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а только о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году – ред.) исходя из ситуации накануне российского вторжения.

Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий.

Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года”, – сказал Ермак.