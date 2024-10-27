Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча
Приятная статистика от Transfermarkt
Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, которых в 1975, 1986 и 2004 годах признавали лучшими футболистами Европы, обеспечили Украине место в топ-10 стран по количеству обладателей "Золотого мяча".
В контексте клубов столичное "Динамо" разделяет 7-е место с представителями "Интера". Впереди в списке игроки топ-команд континента.
Отметим, что в истории награды 16 украинцев претендовали на признание. Кроме упомянутых трех исполнителей, в рейтинге лучших в разные годы оказывались Юрий Войнов, Анатолий Бышовец, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Протасов, Павел Яковенко, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский и Артём Довбик.
Популярное сейчас
- Анчелотти и Флик высказались об эпизоде со скамейкой Барсы после 4 гола
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- Украинское классическое. Динамо – Шахтер: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тысяча гривен на человека. Зеленский поручил правительству ввести программу поддержки граждан
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue