Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча

Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, которых в 1975, 1986 и 2004 годах признавали лучшими футболистами Европы, обеспечили Украине место в топ-10 стран по количеству обладателей "Золотого мяча".

В контексте клубов столичное "Динамо" разделяет 7-е место с представителями "Интера". Впереди в списке игроки топ-команд континента.

Отметим, что в истории награды 16 украинцев претендовали на признание. Кроме упомянутых трех исполнителей, в рейтинге лучших в разные годы оказывались Юрий Войнов, Анатолий Бышовец, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Протасов, Павел Яковенко, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский и Артём Довбик.