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Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча

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Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча

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Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, которых в 1975, 1986 и 2004 годах признавали лучшими футболистами Европы, обеспечили Украине место в топ-10 стран по количеству обладателей "Золотого мяча".

Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча - изображение 1
Читайте также18 лет. Довбик - первый украинский претендент на Золотой мяч со времен Шевченко

В контексте клубов столичное "Динамо" разделяет 7-е место с представителями "Интера". Впереди в списке игроки топ-команд континента.

Футболисты Украины и Динамо попали в топ-10 по количеству обладателей Золотого мяча - изображение 2

Отметим, что в истории награды 16 украинцев претендовали на признание. Кроме упомянутых трех исполнителей, в рейтинге лучших в разные годы оказывались Юрий Войнов, Анатолий Бышовец, Владимир Мунтян, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Протасов, Павел Яковенко, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Александр Шовковский и Артём Довбик.

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Андрей Шевченко Олег Блохин Игорь Беланов
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Источник:
Transfermarkt, Чемпіон
Опубликовал: Александр Симченко
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