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Динамо и Шахтер поделили очки, Довбик и Мудрик без голов, ничья Арсенала с Ливерпулем. Главные новости за 27 октября

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А также невероятный матч Интера с Юве, и голевое возвращение Максимова

Динамо и Шахтер поделили очки, Довбик и Мудрик без голов, ничья Арсенала с Ливерпулем. Главные новости за 27 октября

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 октября

Динамо сумело уйти от поражения в игре с Шахтером

Очередное Классическое в рамках УПЛ закончилось ничьей. "Шахтер" лучше начал игру против "Динамо", больше атаковал, создавал моменты, и на старте второго тайма отметился голом – мяч в ворота Бущана затолкал Бондарь. Однако игру "Шахтеру" сломало нелепое удаление Крыськива на 60-й минуте. "Динамо" в итоге воспользовалось большинством – счет сравнял Караваев. 1:1 – между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется расстояние в шесть очков.

Результативное возвращение Максимова в Ворсклу

Ничья была зафиксирована и в матче между "Вересом" и "Ворсклой". Это была первая игра Юрия Максимова после возвращения в полтавский клуб. "Верес" забил первым (Мрвалевич), "Ворскла" ответила голами Ковталюка и Корниенко, но точку в матче поставил Гайдучик – 2:2.

Заря взяла три очка в игре с Левым берегом

Первую победу за три тура УПЛ смогла одержать "Заря". Команда Бартуловича справилась с новичком лиги "Левым берегом". Первый гол в матче с пенальти забил Будковский, а второй мяч в ворота ЛБ отправил Александр Яцык – 2:0.

Рома с Артемом Довбиком разгромно проиграла Фиорентине

"Рома" провела очередной неудачный матч в чемпионате Италии, проиграв в выездном матче "Фиорентине". Артем Довбик вышел в старте и не отметился результативными действиями, однако в целом "Рома" сыграла слабо, а "Фиорентина" забила пять голов. Итоговый счет – 5:1 в пользу "фиалок".

Интер и Ювентус забили на двоих восемь голов

Гораздо интереснее развивались события в "Дерби Италии", противостоянии "Интера" и "Ювентуса". Миланцы проигрывали 0:1, а затем и 1:2, впоследствии забили три гола, но и пропустили еще дважды. 4:4 – ничья в пользу лидера чемпионата "Наполи", который отрывается от своих конкурентов.

Арсенал и Ливерпуль не выявили сильнейшего

Не менее интересной была и встреча "Арсенала" с "Ливерпулем" в чемпионате Англии. "Канониры" были дважды впереди после голов Сака и Мерино, однако "Красные" отвечали голами ван Дейка и Салаха – 2:2. "Ливерпуль" потерял лидерство в АПЛ, и на первое место вырвался "Манчестер Сити". Александр Зинченко провел игру в запасе.

Очередное поражение Манчестер Юнайтед, три очка Челси и очередные минуты Мудрика

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз проиграл в чемпионате Англии, уступив своему соседу в турнирной таблице "Вест Хэму" (1:2). МЮ уже 14-й, и отстает от "Ман Сити" после девяти туров на 12 очков. А вот "Челси" в своем матче справился с "Ньюкаслом" (2:1), и приблизился к первой четверке. Михаил Мудрик появился на поле на 67-й минуте.

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