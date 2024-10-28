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Силы обороны уничтожили 1680 оккупантов за сутки - Генштаб

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Силы обороны уничтожили 1680 оккупантов за сутки - Генштаб

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За последние сутки украинские защитники уничтожили 1680 оккупантов, 40 бронемашин и 100 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 690 720 (+1680) человек ликвидировано;
  • танков - 9120 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 395 (+40) ед;
  • артиллерийских систем - 19 872 (+51) ед;
  • РСЗО - 1240 ед;
  • средства ПВО - 984 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 867 (+68) ед;
  • крылатых ракет - 2625 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 660 (+100) ед;
  • специальной техники - 3556 (+14) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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