Силы обороны уничтожили 1680 оккупантов за сутки - Генштаб
На пути к 700 тысячам
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За последние сутки украинские защитники уничтожили 1680 оккупантов, 40 бронемашин и 100 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 690 720 (+1680) человек ликвидировано;
- танков - 9120 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 18 395 (+40) ед;
- артиллерийских систем - 19 872 (+51) ед;
- РСЗО - 1240 ед;
- средства ПВО - 984 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 867 (+68) ед;
- крылатых ракет - 2625 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 660 (+100) ед;
- специальной техники - 3556 (+14) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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