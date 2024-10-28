Украинская ПВО ночью сбила 66 шахедов - Воздушные силы

В ночь на 28 октября 2024 года противник применил 100 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 66 вражеских беспилотников в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Кроме того, 24 дрона локально потеряно, 4 полетели в направлении РФ и Беларуси. К сожалению, есть несколько попаданий "шахедов" по гражданской инфраструктуре Украины.