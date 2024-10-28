Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
Ещё на три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, то есть до 7 февраля следующего года.
Соответствующие проекты законов зарегистрированы под номерами 12151 и 12152.
Согласно документам, предлагается продлить в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней - с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Сейчас введено военное положение и введена всеобщая мобилизация до 9 ноября.
Последний раз военное положение и мобилизацию продлевали летом.
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Источник:Верховна Рада
Опубликовал: Александр Бураков
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