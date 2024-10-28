Зеленский назвал потери России в войне с Украиной

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине около 650 тысяч военных убитыми и ранеными.

"Сложно воевать с Россией, где закон один - если они не идут вперед на нас, их расстреливают свои же. Россия сама убила очень много мобилизованных российских солдат из-за того, что они боялись наступать, погибать под пулями или быть ранеными. Такой закон у них. Они не считают количество, уже жертв у них около 650 тысяч убитых и раненых. Их люди гниют на земле, они не забирают с поля боя убитых своих людей. И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на Востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими трупами", - рассказал глава государства в интервью The Times of India.

По словам Зеленского, когда Силы обороны Украины пошли в наступление на Курскую область, то россияне продолжили бить по собственной территории и убивать своих гражданских, которые остались у себя дома.

"И наши люди раздают им еду, воду, потому что они гражданские, а не солдаты. Наши военные делятся с ними тем, что есть у наших военных. И мы видим трупы гражданских из России, по которым бьют они из артиллерии. То есть вот такая война", - добавил он.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 690 тысяч военных.