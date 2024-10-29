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Родри – обладатель Золотого мяча-2024, Манчестер Юнайтед уволил тренера. Главные новости за 28 октября

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А также 29-е место Довбика и третье Лунина

Родри – обладатель Золотого мяча-2024, Манчестер Юнайтед уволил тренера. Главные новости за 28 октября

x.com/ballondor

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 28 октября.

Известен обладатель Золотого мяча-2024

В понедельник, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.

Главным претендентом на получение "Золотого мяча" по итогам 2024 года был вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Конкуренцию бразильцу составляли его одноклубники Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В итоге именно испанец Родри из "Манчестер Сити" получил весомый приз.

Золотой мяч-2024. Третье место Лунина

Кроме "большого" приза был вручен и отдельный приз лучшему вратарю, "Приз Яшина".

На этот трофей претендовал и украинский кипер "Реала" Андрей Лунин, однако лучшим вратарем 2024 года был признан второй год подряд вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Лунин по итогам голосования занял 3-е место.

Вратарь сборной Украины подпишет контракт с Арсеналом

Украинский голкипер Владислав Крапивцов продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, лондонский "Арсенал" в ближайшее время подпишет контракт с 19-летним украинцем. Согласно данным источника, с прошлой недели Крапивцов уже приступил к тренировкам с "канонирами".

Известно место Довбика в борьбе за Золотой мяч

В понедельник, 28 октября, состоялась церемония вручения призов Золотой мяч-2024.Среди претендентов на приз был украинец – форвард "Ромы" Артем Довбик.И как сообщает пресс-служба "Золотого мяча", Артем в голосовании занял итоговое 29 место. Как и его партнер из команды Матс Хуммельс.

Топклуб АПЛ уволил главного тренера

"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с главным тренером Эриком Тэн Хагом.

"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении пресс-службы манкунианцев. Отмечается, что пока обязанности наставника команды возьмет на себя Рууд ван Нистелрой. "Манчестер Юнайтед" ведет активные переговоры со "Спортингом" о возможном назначении Рубена Аморима на должность главного тренера команды

Реал шокировал организаторов France Football

Мадридский клуб отменил поездку всей делегации, включая Винисиуса, на церемонию вручения "Золотого мяча" в Париж. Об этом сообщает издание МARCA.

Самолет, заказанный клубом, уже был готов к вылету из мадридского аэропорта, однако за несколько часов до отправления путешествие было отменено. Это решение стало неожиданностью для организаторов мероприятия. Причина в том, что Винисиус не получил Золотой мяч-2024.

Балотелли вернулся в Серию А


Итальянский нападающий Марио Балотелли вернулся в Серию А, подписав контракт с Дженоа. Футболист присоединился к итальянской команде в качестве свободного агента. Клуб форварда пока не уведомляет детали соглашения, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до июня 2025 года.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.10.2024 в 08:44
Який позор для Родрі, коли він отримує "Золотий м`яч", а весь зал скандує: " Віні ! Віні ! Віні ! "
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
29.10.2024 в 08:44
Який позор для Родрі, коли він отримує "Золотий м`яч", а весь зал скандує: " Віні ! Віні ! Віні ! "
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