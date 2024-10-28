Зеленский назвал страну, в которой может пройти Второй саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй саммит мира может быть проведен в Индии. Об этом он заявил в интервью The Times of India.

"Мы говорили с премьером Моди. У нас есть площадка Саммит мира, я считаю, что мы могли бы провести второй саммит в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может организовать соответствующий саммит", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию саммита мира. В то же время Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том же числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.

"И, пожалуйста, если есть предложения есть у Китая и Бразилии, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. И я считаю, такой саммит может быть в Индии", - отметил президент.

В июле Зеленский заявил, что до ноября власти страны и ее союзники проработают план участия России во втором "саммите мира". Первый такой форум состоялся без представителей российских властей в Швейцарии 15-16 июня.

После саммита министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис предположил, что следующую встречу могут провести до выборов в США - 5 ноября.