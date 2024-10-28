Генсек НАТО сделал заявление относительно войск КНДР в России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение страной-агрессором Россией военных КНДР к войне против Украины. Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ.

НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей - это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности.

Но в то же время привлечение северокорейских военных на Курщине - это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины - это наша безопасность", - заявил генсек.