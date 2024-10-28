Генсек НАТО сделал заявление относительно войск КНДР в России
Уже на Курщине
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение страной-агрессором Россией военных КНДР к войне против Украины. Об этом он сказал на брифинге в понедельник.
"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ.
НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей - это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности.
Но в то же время привлечение северокорейских военных на Курщине - это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за рубежа... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины - это наша безопасность", - заявил генсек.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин подтвердил присутствие войск КНДР в России. Он сослался на четвертый пункт договора между Северной Кореей и РФ, в котором говорится, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения, то другая сторона немедленно окажет военную помощь.
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