Ашур: Сходство между Мудриком и Назаренко точно есть
Специалист выделил две общие черты
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур сравнил конкурентов на позицию левого вингера в сборной Украины - своего подопечного Александра Назаренко и игрока "Челси" Михаила Мудрика.
"Есть ли колоссальная разница между ними в футбольном плане? Предполагаю, что сходства точно есть. Первое - это скорость. Это очевидный момент. И, возможно, больше ленивость их действий.
Когда мы говорим о ленивости - это может быть неплохо для игрока, ведь на пространстве он будет полезен. Но если это его единственная добродетель, то это будет говорить об ограничении», - отметил Ашур в интервью на Youtube-канале "ТРЕНДЕЦЬ“.
Напомним, что Назаренко сейчас делит первую строчку в гонке бомбардиров УПЛ с Георгием Судаковым. У обоих на счету 7 голов.
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