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Ашур: Сходство между Мудриком и Назаренко точно есть

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Специалист выделил две общие черты

Ашур: Сходство между Мудриком и Назаренко точно есть

Фото: ФК Полісся

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Главный тренер "Полесья" Имад Ашур сравнил конкурентов на позицию левого вингера в сборной Украины - своего подопечного Александра Назаренко и игрока "Челси" Михаила Мудрика.

"Есть ли колоссальная разница между ними в футбольном плане? Предполагаю, что сходства точно есть. Первое - это скорость. Это очевидный момент. И, возможно, больше ленивость их действий.

Когда мы говорим о ленивости - это может быть неплохо для игрока, ведь на пространстве он будет полезен. Но если это его единственная добродетель, то это будет говорить об ограничении», - отметил Ашур в интервью на Youtube-канале "ТРЕНДЕЦЬ“.

Напомним, что Назаренко сейчас делит первую строчку в гонке бомбардиров УПЛ с Георгием Судаковым. У обоих на счету 7 голов.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Александр Бураков
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