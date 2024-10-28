План Трампа предусматривает заморозку войны и невступление Украины в НАТО, - Financial Times
А также экономическое давление на Россию Путина
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп очертил план по завершению войны в Украине. В нем Украина не вступает в НАТО, а на Путина оказывается экономическое давление.
Об этом пишет издание Financial Times.
Замораживание войны
Так, концепция Трампа может быть "переосмыслением неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые имели целью положить конец боевым действиям на востоке Украины". Один из советников Трампа заявил, что в этих соглашениях был очерчен план сохранения территориальной целостности Украины с закреплением автономных зон, но условия так и не были реализованы или приведены в исполнение.
На этот раз, говорит советник, будут механизмы принуждения с последствиями за нарушение соглашения. За соблюдением должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
Союзники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, поэтому настаивать на урегулировании морально правильно.
По мнению Трампа, Джо Байден должен был бы поговорить с российским диктатором Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время холодной войны. В то же время он считает, что членство Украины в НАТО не является вариантом в краткосрочной перспективе.
Без членства в НАТО
Членство в НАТО можно исключить на несколько лет, чтобы заставить Россию пойти на переговоры.
"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает никакие территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры, понимая, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока Путин не уйдет со сцены", - сказал Фред Флейц, который работал в первой администрации Трампа.
В то же время такой подход не найдет единодушной поддержки в Республиканской партии, пишет FT.
Переговоры с диктатором Путиным
Майк Волтц, который является одним из ведущих республиканских экспертов по национальной безопасности в Палате представителей, предполагает, что Трамп может использовать угрозу обрушения российской экономики благодаря снижению цен на нефть и газ.
"Президент очень хорошо понимает, что такое рычаги давления, а у нас есть огромные экономические рычаги влияния на Россию. Первым шагом будет, по его словам: "Бури, детка, бури". Вы наполните мир более дешевой и чистой американской нефтью и газом. Вы сбиваете цену", - пояснил он.
Отмечается, что Саудовская Аравия, важный союзник Трампа в его первый срок, не будет приветствовать такой шаг.
Однако приближенные к Трампу лица утверждают, что он сможет оказывать серьезное экономическое давление на Путина. В качестве примера они приводят Авраамские соглашения, подписанные в его первый президентский срок между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.
"Он показал, что знает, как посадить за стол переговоров обе стороны. Он делал это последовательно. Следующими будут арабы и израильтяне, русские и украинцы", - сказал американский дипломат Ричард Гренелл.
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