Зеленский впервые прибыл с визитом в Исландию и назвал цель поездки
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию. Цель его визита – поддержка плана победы Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал президента.
"Впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом. Приму участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведу двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции", - написал Зеленский.
По его словам, он также планирует встретиться с госпожой президентом и представителями парламента Исландии. Во время их встречи они будут обсуждать поддержку плана победы Украины и вопросы, в которых сотрудничество стран может быть наиболее результативным.
В частности, речь о финансировании украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов.
"Страны Северной Европы - наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", - подчеркнул Зеленский.
Ранее Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.
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