Исполком УАФ утвердил состав Комитета женского футбола, смены в руководстве аттестации клубов и представительство в УЕФА

28 октября состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, во время которого был принят ряд решений.

В частности, был утвержден следующий состав Комитета женского и девичьего футбола УАФ: председатель комитета - Анастасия Клипаченко; заместитель председателя комитета - Сергей Новиков; члены комитета - Дарья Апанащенко, Руслан Диденко, Алиса Дуброва, Евгения Ершова, Даниил Еремка, Юрий Иванченко, Ольга Рудчик, Лариса Степаненко, Павел Форманюк, Елена Яковлева.

Исполком УАФ утвердил Регламент по аттестации клубов на право участия во всеукраинских соревнованиях по футболу среди женщин и Регламент по лицензированию клубов на право участия в соревнованиях УЕФА по футболу среди женщин.

Также исполком с 1 ноября текущего года прекратил полномочия менеджера (руководителя) по лицензированию (аттестации), ответственного за административное подразделение по аттестации футбольных клубов Центра лицензирования УАФ, Сергея Задирана, который написал заявление на увольнение по собственному желанию и назначил на эту должность Сергея Ельшова, работавшего секретарем Комитета по аттестации футбольных клубов УАФ.

Кроме того, во время заседания исполкома была заслушана информация о представителях УАФ в комитетах и панелях УЕФА.

В подразделениях УЕФА Украинскую ассоциацию футбола сейчас представляют: Андрей Шевченко (первый вице-председатель Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА), Павел Бойчук (член комитета Хет-Трик), Сергей Ребров (член комитета соревнований национальных сборных), Александр Шевченко (член комитета по лицензированию клубов), Сергей Владыко (член комитета по футзалу и пляжному футболу), Олег Лужный (член комитета футбола), Андрей Таран (член комитета стадионов и безопасности), Александр Каденко (член панели массового футбола), Виталий Данильченко (член панели административных экспертов).