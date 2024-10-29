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Почти 1400 единиц живой силы. Генштаб ВСУ подытожил потери врага за последние сутки

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Была уничтожена также российская техника

Почти 1400 единиц живой силы. Генштаб ВСУ подытожил потери врага за последние сутки

Фото - офіс Президента України

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Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за последние сутки большой войны. Так, враг потерял почти 1400 единиц живой силы, девять танков, 45 артсистем.

Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - 692080 (+1360);
  • танков - 9129 (+9);
  • бронированных машин - 18404 (+9);
  • артсистем - 19917 (+45);
  • РСЗВ - 1241 (+1);
  • средства ПВО - 984;
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 329;
  • БПЛА - 17939 (+72);
  • крылатые ракеты - 2625;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - 1
  • автотехника+автоцистерны - 27749 (+89);
  • спецтехника - 3566 (+10).
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война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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