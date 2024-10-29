Почти 1400 единиц живой силы. Генштаб ВСУ подытожил потери врага за последние сутки
Была уничтожена также российская техника
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за последние сутки большой войны. Так, враг потерял почти 1400 единиц живой силы, девять танков, 45 артсистем.
Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава - 692080 (+1360);
- танков - 9129 (+9);
- бронированных машин - 18404 (+9);
- артсистем - 19917 (+45);
- РСЗВ - 1241 (+1);
- средства ПВО - 984;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 329;
- БПЛА - 17939 (+72);
- крылатые ракеты - 2625;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - 1
- автотехника+автоцистерны - 27749 (+89);
- спецтехника - 3566 (+10).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
- С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024
- Золотой мяч-2024. Известен обладатель приза лучшему голкипера года и позиция Лунина
- Шольц выступил против первого пункта Плана победы Зеленского
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн