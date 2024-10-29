Один из атлантов украинского футбола. Сегодня Руслан Ротань празднует День рождения
Легенда "Днепра" и тренер одного из лидеров таблицы УПЛ
Фото - УАФ
Руслан Петрович Ротань родился 29 октября 1981 года в Полтаве. В прошлом украинский полузащитник, а сейчас – тренер.
На профессиональном уровне Ротань выступал за "Днепр", "Динамо" и пражскую "Славию". В составе киевлян он один раз становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок и Суперкубок страны.
Вместе с днепрянами он доходил до финала Лиги Европы-2014/15. В футболке сборной Украины он провел 100 матчей и забил 8 голов. В составе "сине-желтых" дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.
3 октября 2018 года Руслан Петрович начал карьеру тренера, став ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". Затем он возглавлял молодежную сборную Украины U-21, олимпийскую национальную команду. С 2022 года Ротань является наставником "Александрии".
Популярное сейчас
- Леоненко – про фол Крыськива: Ударить сзади по ахиллам много мозгов не нужно. Он не успевает, зачем так стелиться
- Золотой Мяч 2024. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- С привкусом скандала. Известен обладатель Золотого мяча-2024
- Почти три года в войне: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium