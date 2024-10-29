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Один из атлантов украинского футбола. Сегодня Руслан Ротань празднует День рождения

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Легенда "Днепра" и тренер одного из лидеров таблицы УПЛ

Один из атлантов украинского футбола. Сегодня Руслан Ротань празднует День рождения

Фото - УАФ

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Руслан Петрович Ротань родился 29 октября 1981 года в Полтаве. В прошлом украинский полузащитник, а сейчас – тренер.

На профессиональном уровне Ротань выступал за "Днепр", "Динамо" и пражскую "Славию". В составе киевлян он один раз становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок и Суперкубок страны.

Вместе с днепрянами он доходил до финала Лиги Европы-2014/15. В футболке сборной Украины он провел 100 матчей и забил 8 голов. В составе "сине-желтых" дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

3 октября 2018 года Руслан Петрович начал карьеру тренера, став ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". Затем он возглавлял молодежную сборную Украины U-21, олимпийскую национальную команду. С 2022 года Ротань является наставником "Александрии".

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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