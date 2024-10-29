Силы ПВО ночью сбили 26 дронов – Воздушные Силы

По сообщениям Воздушных Сил, в ночь на 29 октября 2024 года, россияне запустили по Украине 48 ударных беспилотников. Также россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой, запущенной из территории оккупированного Крыма.

В ночь на 29 октября 2024 года (с 22.00 28 октября) враг атаковал 48-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск – РФ, - сообщили Воздушные Силы.

Силы ПВО сбили 26 беспилотников, запущенных с российской территории.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется, - написали Воздушные Силы.

Силы ПВО работали в восьми областях Украины.