  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий
В тренде

Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий

Общие новости

В самый центр города

Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий

Фото - Поліція Харківської області

Новина українською

Вечером 28 октября россияне ударили по Харькову УАБами. Жители слышали взрывы.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под удар попал центр Харькова.

Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, - сообщил Терехов.

Позже стало известно, что авиабомба попала в один из подъездов здания Госпрома (государственной промышленности). По словам руководителя офиса Президента Андрея Ермака, здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры. Россияне ударили по нему авиабомбами, - сообщил Ермак.

Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших вследствие обстрела.

В результате вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек, - сообщил мэр Харькова.

Полиция Харьковской области сообщила, что пострадало 8 человек, среди них полицейский.

В результате российских обстрелов Харькова пострадали восемь гражданских людей, в том числе полицейский: полиция работает на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Полиция и прокуратура показали фото последствий удара россиян.

Фотогалерея

Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 1Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 2Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 3Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 1Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 2Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 3Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий - фото 1

Россияне практически ежедневно атакуют Харьков УАБами и ракетами. Большинство снарядов прилетает из Белгородской области, которая находится по соседству с Харьковской.

По теме
yellow-arrow
Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17
yellow-arrow
Верховная Рада продлила военное положение в Украине
yellow-arrow
Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?
Харьков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости