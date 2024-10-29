Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий

Вечером 28 октября россияне ударили по Харькову УАБами. Жители слышали взрывы.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под удар попал центр Харькова.

Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, - сообщил Терехов.

Позже стало известно, что авиабомба попала в один из подъездов здания Госпрома (государственной промышленности). По словам руководителя офиса Президента Андрея Ермака, здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры. Россияне ударили по нему авиабомбами, - сообщил Ермак.

Игорь Терехов сообщил о семи пострадавших вследствие обстрела.

В результате вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек, - сообщил мэр Харькова.

Полиция Харьковской области сообщила, что пострадало 8 человек, среди них полицейский.

В результате российских обстрелов Харькова пострадали восемь гражданских людей, в том числе полицейский: полиция работает на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Полиция и прокуратура показали фото последствий удара россиян.

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Россияне практически ежедневно атакуют Харьков УАБами и ракетами. Большинство снарядов прилетает из Белгородской области, которая находится по соседству с Харьковской.