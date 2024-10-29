Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?
Президент Украины приезжал в Исландию с рабочим визитом
Фото: Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир.
Главы государств договорились, что Исландия поучаствует в тренировке украинских сапёров, а также поможет с протезированием и реабилитацией украинских военных.
Среди тем, которые обсудили, - участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию, - написал Зеленский.
Лидеры стран обсудили послевоенное восстановление Украины, реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира
Также обсудили послевоенное восстановление Украины, противодействие российской дезинформации. Реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира, - сообщил Президент Украины.
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