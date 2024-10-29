Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир.

Главы государств договорились, что Исландия поучаствует в тренировке украинских сапёров, а также поможет с протезированием и реабилитацией украинских военных.

Среди тем, которые обсудили, - участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию, - написал Зеленский.

Лидеры стран обсудили послевоенное восстановление Украины, реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира