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Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?

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Президент Украины приезжал в Исландию с рабочим визитом

Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?

Фото: Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Исландии Халлой Томасдоттир.

Главы государств договорились, что Исландия поучаствует в тренировке украинских сапёров, а также поможет с протезированием и реабилитацией украинских военных.

Среди тем, которые обсудили, - участие Исландии в коалиции по разминированию и в тренировке украинских саперов, реабилитация раненых воинов, привлечение исландских компаний к протезированию, - написал Зеленский.

Лидеры стран обсудили послевоенное восстановление Украины, реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира

Также обсудили послевоенное восстановление Украины, противодействие российской дезинформации. Реализацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира, - сообщил Президент Украины.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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