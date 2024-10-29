Верховная Рада продлила военное положение в Украине. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Депутаты проголосовали за продления положения на 90 дней. Таким образом, новые сроки с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Также на этот срок продлена общая мобилизация.