Верховная Рада продлила военное положение в Украине
"За" проголосовали 311 депутатов
Верховная Рада продлила военное положение в Украине. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Депутаты проголосовали за продления положения на 90 дней. Таким образом, новые сроки с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Также на этот срок продлена общая мобилизация.
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Источник:Олексій Гончаренко
Опубликовал: Владислав Прийменко
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29.10.2024 в 13:32
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