  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховная Рада продлила военное положение в Украине
В тренде

Верховная Рада продлила военное положение в Украине

Общие новости
Обновлено

"За" проголосовали 311 депутатов

Верховная Рада продлила военное положение в Украине

Новина українською

Верховная Рада продлила военное положение в Украине. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Депутаты проголосовали за продления положения на 90 дней. Таким образом, новые сроки с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Также на этот срок продлена общая мобилизация.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17
yellow-arrow
Президент Зеленский встретился с президентом Исландии. Что решили?
yellow-arrow
Россияне в Харькове попали в памятку ЮНЕСКО. Фото последствий
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олексій Гончаренко
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 13:32
Детям же депутанов не воевать...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
29.10.2024 в 13:32
Детям же депутанов не воевать...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости