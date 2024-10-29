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Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17

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Дмитрий Панчишин и Валентин Куцев получили назначения на матчи первого раунда

Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Новина українською

На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 9, которая будет соревноваться в Сан-Марино, будут работать украинские арбитры Дмитрий Панчишин и Валентин Куцев.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Панчишин будет исполнять обязанности главного арбитра, а Куцев - его ассистента на матчах Уэльс U-17 - Норвегия U-17 (5 ноября) и Италия U-17 - Уэльс U-17 (8 ноября).

А на игре Сан-Марино U-17 - Уэльс U-17 (11 ноября) Панчишин выступит в роли четвертого арбитра, а Куцев - лайнсмена.

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Дмитрий Панчишин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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