Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17

На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 9, которая будет соревноваться в Сан-Марино, будут работать украинские арбитры Дмитрий Панчишин и Валентин Куцев.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Панчишин будет исполнять обязанности главного арбитра, а Куцев - его ассистента на матчах Уэльс U-17 - Норвегия U-17 (5 ноября) и Италия U-17 - Уэльс U-17 (8 ноября).

А на игре Сан-Марино U-17 - Уэльс U-17 (11 ноября) Панчишин выступит в роли четвертого арбитра, а Куцев - лайнсмена.