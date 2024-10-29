Украинские арбитры будут работать на поединках отбора Евро-2025 U-17
Дмитрий Панчишин и Валентин Куцев получили назначения на матчи первого раунда
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
На матчах первого раунда отборочного турнира юношеского Евро-2025 U-17 в группе 9, которая будет соревноваться в Сан-Марино, будут работать украинские арбитры Дмитрий Панчишин и Валентин Куцев.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Панчишин будет исполнять обязанности главного арбитра, а Куцев - его ассистента на матчах Уэльс U-17 - Норвегия U-17 (5 ноября) и Италия U-17 - Уэльс U-17 (8 ноября).
А на игре Сан-Марино U-17 - Уэльс U-17 (11 ноября) Панчишин выступит в роли четвертого арбитра, а Куцев - лайнсмена.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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