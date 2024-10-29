Украина договорилась с ЕС об увеличенном импорте электроэнергии зимой
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Украина договорилась с ЕС об увеличенном импорте электроэнергии зимой.
С 1 декабря максимальная мощность для импорта увеличится с текущих 1,7 до 2,1 ГВт.
Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры, - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министерства, Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал эту тему с Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре в Киеве.
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Украине также предоставлена возможность на получение мощности в режиме аварийной помощи.
Также Украина дополнительно будет иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи, - сообщило министерство.
Напомним, что российские войска совершили девять массированных атак по энергосистеме Украины. Энергетики проводят плановые и аварийные ремонты. Также в период увеличенного потребления (утром и вечером) – в энергосистеме наблюдается дефицит мощности.
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