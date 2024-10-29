Россияне ночью атаковали Киев дронами. Видео последствий

Россияне ночью 29 октября атаковали Киев дронами.

По сообщениям начальника Киевской городской военной администрации (КГВА), Сергея Попко, воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно она длилась более 4 часов.

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах, - сообщил Попко.

В Соломенском районе столицы загорелся магазин и припаркованные автомобили. В Святошинском районе выбиты стёкла в административном здании.

В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9-ти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован. В Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном административном здании. Информация о пострадавших не поступала, - сообщил Попко.

В результате атаки пострадали шесть человек.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шестеро пострадавших, из них один человек госпитализирован, - сообщил начальник КГВА.

Администрация показала видео последствий.