В Украине хотят мобилизовать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - СНБО

Для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

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Об этом пишет ТСН.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.