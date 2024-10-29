В Украине хотят мобилизовать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - СНБО
Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан
Генштаб ЗСУ
Для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.
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Об этом пишет ТСН.
"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.
Напомним, во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.
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Василь з конопель (Амстердам )
29.10.2024 в 17:21
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