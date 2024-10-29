  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине хотят мобилизовать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - СНБО
В тренде

В Украине хотят мобилизовать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - СНБО

Общие новости

Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан

В Украине хотят мобилизовать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек, - СНБО

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Для того, чтобы укомплектовать подразделения ВСУ, планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

Читайте такжеНа щите: В освободительной войне против российского оккупанта погиб украинский гребец Даниил Егоров

Об этом пишет ТСН.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", - заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

По теме
yellow-arrow
New York Times раскрыл тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США Томагавки
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Киев дронами. Видео последствий
yellow-arrow
Украина договорилась с ЕС об увеличенном импорте электроэнергии зимой
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
29.10.2024 в 17:21
Там мобілізованих вже півтора мільйона , їх треба відправляти у військо, а не тримати підрозділи в ,.......
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
29.10.2024 в 17:21
Там мобілізованих вже півтора мільйона , їх треба відправляти у військо, а не тримати підрозділи в ,.......
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
29.10.2024 в 17:10
Что не день, то радостная новость. Спасибо товарищу Зеленскому за наше счастливое детство!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости