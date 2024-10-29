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New York Times раскрыл тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США Томагавки

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В США называют такую просьбу Киева как абсолютно нереалистичную

New York Times раскрыл тайную часть Плана победы: Зеленский просит у США Томагавки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей "плана победы" президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк").

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на материал The New York Times.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Зеленский якобы попросил "Томагавки" как составляющую неядерного пакета сдерживания – одного из пунктов предложенного им "плана победы".

"Томагавки" могут поражать цели на расстоянии более 1500 километров – в семь раз дальше, чем ATACMS, которые Украина в итоге получила в ограниченных количествах.

Собеседник прокомментировал такую просьбу Киева как "абсолютно нереалистичную".

Список "дальнобойных" целей в России, которые Украина ранее передала США в попытке убедить дать разрешение на применение американских ракет по территории РФ, якобы существенно превышает количество ракет, которые "США или какой-то другой союзник" могли бы дать Украине, не ставя под угрозу собственные потребности на случай обострения на Ближнем Востоке или в Азии.

Со ссылкой на четырех собеседников издание также вспоминает, что Зеленский после встречи с Байденом в сентябре был "ошеломлен" отказом снять дальнобойные ограничения.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.

Правитель России Владимир Путин заявил, что будет считать такое разрешение со стороны западных союзников Украины прямым участием стран НАТО в войне, и что Россия работает над различными способами реагирования.

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