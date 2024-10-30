Карпаты проиграли дерби, женская сборная победила турчанок. Главные новости за 29 октября

На выходных "Карпаты" одолели "Рух" 1:0 в чемпионате, а теперь уже "Рух" ответил соседям тем же в 1/8 финала Кубка. Единственный гол забил Денис Пидгурский, но, по правде, "Карпатам" повезло не проиграть разгромно — они выглядели очень слабо.

Не менее слабо выглядел "Милан" дома против "Наполи" - даже на гол не сподобился, пропустив от "Партенопеи" дважды за тайм. Лукаку и Кварацхелия отличились — и теперь команда уходит в отрыв от преследователей. Фактор Конте пока работает безупречно.

А это уже отбор на Евро-2025. В первом матче наши девушки расписали с турчанками ничью 1:1, а уже вчера уверенно переиграли соперниц — 2:0. В следующем раунде противостоять украинкам будет победитель пары Греция — Бельгия, это будет сложнее.

Это всего лишь 1/16 финала, но так бывает — жребий свел "Боруссию" с "Вольфсбургом", и на 116-й минуте "Волки" вырвали победу. В остальном в Германии без крупных сенсаций во вторник - "Штутгарт", "Байер, "РБ Лейпциг" прошли дальше, а позабытый в низших лигах "Шальке" вылетел, проиграв крупно.

Руслан начал реабилитацию после очень сложной травмы — в сентябрьском матче с "Венецией" он сломал и одновременно вывихнул правую лодыжку. В 2024 году его на поле точно не ждем, восстановление будет долгим. В этом сезоне у Малиновского уже 6 матчей и 1 гол в Серии А за "Дженоа".

56-летний тренер приступит к работе с 1 ноября. Именно в "Подолье" в конце 80-х Ковалец начинал карьеру игрока, так что места ему знакомые. В Хмельницком он заменит Виталия Костышина, который ушел на фоне плохих результатов - "Подолье" лишь 7-е в своей группе Первой лиги.