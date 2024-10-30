Более 1500 оккупантов. Генштаб обнародовал потери России в войне
Много единиц техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1560 оккупантов, 8 танков, 29 бронемашин и 38 артсистем.
Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 693 640 (+1560) человек,
- танков - 9137 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18 433 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 19 955 (+38) ед,
- РСЗО - 1242 (+1) ед,
- средства ПВО - 986 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40),
- крылатые ракеты - 2625 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) ед,
- специальная техника - 3567 (+1) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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