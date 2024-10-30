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Более 1500 оккупантов. Генштаб обнародовал потери России в войне

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Более 1500 оккупантов. Генштаб обнародовал потери России в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1560 оккупантов, 8 танков, 29 бронемашин и 38 артсистем.

Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 30.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 693 640 (+1560) человек,
  • танков - 9137 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 433 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 19 955 (+38) ед,
  • РСЗО - 1242 (+1) ед,
  • средства ПВО - 986 (+2) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 979 (+40),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 840 (+91) ед,
  • специальная техника - 3567 (+1) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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