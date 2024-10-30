Силы ПВО ночью сбили 33 шахеда - Воздушные силы

В ночь на 30 октября 2024 года враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области, также атаковал 62-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 25 дронов локально потеряно.