Силы ПВО ночью сбили 33 шахеда - Воздушные силы
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Zelenskiy Official
В ночь на 30 октября 2024 года враг нанес удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области, также атаковал 62-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 25 дронов локально потеряно.
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