Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - FT
Есть один осложняющий фактор
Резніченко Телеграм-канал
Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщают источники Financial Times.
"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", - пишет издание.
FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.
"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории", - отмечается в материале.
По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.
Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил в сентябре, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.
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