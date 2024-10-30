  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - FT
В тренде

Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - FT

Общие новости

Есть один осложняющий фактор

Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - FT

Резніченко Телеграм-канал

Новина українською

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщают источники Financial Times.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", - пишет издание.

FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории", - отмечается в материале.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил в сентябре, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.

По теме
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 33 шахеда - Воздушные силы
yellow-arrow
Более 1500 оккупантов. Генштаб обнародовал потери России в войне
yellow-arrow
Карпаты проиграли дерби, женская сборная победила турчанок. Главные новости за 29 октября
Украина переговоры Украины с рф электричество война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Financial Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости