Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - FT

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщают источники Financial Times.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам", - пишет издание.

FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории", - отмечается в материале.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил в сентябре, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.