Стало известно, за сколько километров от границы с Украиной расположились солдаты КНДР

В Курскую область тайно привезли около 3 тыс. солдат КНДР. Их разместили в 50 км от границы с Украиной, где они ждут дальнейших приказов российского командования.

Об этом пишет Financial Times.

"Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные - регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования", - говорится в материале.

Представители украинской разведки поставили под сомнение боеспособность прибывших из Северной Кореи солдат, описывая большинство как неопытных пехотинцев низкого ранга.

Как отметили разведчики, северокорейские солдаты никогда раньше не покидали свою страну, не воевали в реальном бою и их опыт очень далек от современной войны. В частности, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, которые постоянно используются на поле боя.

Украинские официальные лица заявили, что считают, что россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.