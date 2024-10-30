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Зеленский прокомментировал утечку данных о просьбе передать Украине ракеты Tomahawk

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Всё пошло не по плану

Зеленский прокомментировал утечку данных о просьбе передать Украине ракеты Tomahawk

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о запросе Украины на поставки дальнобойных ракет Tomahawk была сугубо конфиденциальной и ее утечка свидетельствует об отсутствии доверия между Украиной и партнерами.

"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они говорили, что Украина хочет или хотела получить много ракет типа "Томагавк" и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального".

Он пояснил журналистам, что в рамках плана победы попросил международных партнеров предоставить пакет оружия дальнего радиуса действия - при условии, что Украина использует его, только если Россия не прекратит войну и не прекратит дальнейшую эскалацию.

"Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация", - отметил Зеленский.

Напомним, The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у союзников дальнобойные ракеты Tomahawk в секретной части плана победы.

Как отмечает издание, секретная часть касалась третьего пункта плана победы, который сосредоточен на размещении в Украине «пакета неядерного сдерживания». Один из собеседников The New York Times отметил, что это "абсолютно невыполнимое требование". Дальность действия этих ракет составляет более 2400 км, что более чем в семь раз превышает дальность действия ракетных комплексов большой дальности Atacms.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 15:16
Нелох, не розуміє, що єрмак-штірліц не спить, він потужно працює !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.10.2024 в 15:16
Нелох, не розуміє, що єрмак-штірліц не спить, він потужно працює !
Ответить
0
0

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