Буряк: Блохин в свое время был намного быстрее Холанда

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о своем бывшем одноклубнике Олеге Блохине.

– А если попробовать провести такую параллель? В 1975 году "Золотой мяч" получил нападающий "Динамо" Олег Блохин, а вы, являясь полузащитником киевской команды, стали 23-м в списке номинантов. Можно ли условно сравнить Блохина с Холандом, а вас с Родри? Я имею ввиду, что норвежец много забивает, но награду вручили испанцу!

– Тогда в списке лауреатов были также такие легенды, как Беккенбауэр, Нескенс, Лято. Если посмотреть тот список номинантов 1975 года, там будет сборная мира! А вот с Блохиным сравнить кого-то сложно. Я не знаю, сколько бы сейчас Блохин стоил! Но, я уверен, что он был бы актуален.

Самое главное, что нынешние форварды не обладают той скоростью, которой обладал Блохин. А это сейчас тот компонент футбола, к которому все стремятся. Блохин в свое время был намного быстрее Холанда. Сейчас нет таких футболистов, как Блохин. Если он за одну игру 4-5 раз не убегал один на один, это не игра была. Блохин много забивал! Также его сильные стороны были в том, что он умел подыграть команде, принять мяч, разыграть комбинацию. Блохин был достаточно мастеровитым футболистом, который умел себя по-разному проявить на поле с позитивной стороны, - сказал Буряк.