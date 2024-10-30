Зеленский: Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

Силы обороны Украины могли захватить Курскую атомную электростанцию на территории России, но не стали этого делать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией", - отметил глава государства.