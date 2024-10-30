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Зеленский: Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

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"Это означало бы стать такими же, как Россия" (с)

Зеленский: Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

BBC

Новина українською

Силы обороны Украины могли захватить Курскую атомную электростанцию на территории России, но не стали этого делать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Россия думает, что они очень сильные, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого. Потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими же, как Россия. Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией", - отметил глава государства.

В августе украинские войска начали Курскую операцию, в результате которой захватили десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа.

В Курской области РФ ограничили въезд в город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 16:38
Просто команды не было
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
30.10.2024 в 16:38
Просто команды не было
Ответить
0
0

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