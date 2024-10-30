  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-игрок ряда команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов в Херсонской области
В тренде

Экс-игрок ряда команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов в Херсонской области

Общие новости

Сергей Кучеренко стал пособником оккупантов

Экс-игрок ряда команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов в Херсонской области

Новина українською

40-летний бывший футболист "Десны", "Подолья" и других украинских команд Сергей Кучеренко стал генеральным директором херсонского ФК "Фрегат", который создала оккупационная российская власть в Херсонской области.

Читайте такжеЗеленский: Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

В сентябре Кучеренко встретился с гауляйтером временно оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо.

За свою карьеру игрока полузащитник Сергей Кучеренко провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В 2016-17 годах доигрывал в так называемом "чемпионате Крыма" в составе "Крымтеплицы".

По теме
yellow-arrow
Беланов: Впечатление, что на итоги определения Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы
yellow-arrow
Буряк: Винисиус был достоин получить Золотой мяч - попахивает скандалом
yellow-arrow
Зеленский: Мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Фрегата
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости