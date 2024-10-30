Экс-игрок ряда команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов в Херсонской области
Сергей Кучеренко стал пособником оккупантов
40-летний бывший футболист "Десны", "Подолья" и других украинских команд Сергей Кучеренко стал генеральным директором херсонского ФК "Фрегат", который создала оккупационная российская власть в Херсонской области.
В сентябре Кучеренко встретился с гауляйтером временно оккупированной части Херсонской области Владимиром Сальдо.
За свою карьеру игрока полузащитник Сергей Кучеренко провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
В 2016-17 годах доигрывал в так называемом "чемпионате Крыма" в составе "Крымтеплицы".
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Источник:ТГ-канал Фрегата
Опубликовал: Михаил Черныш
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