Буряк: Винисиус был достоин получить Золотой мяч - попахивает скандалом

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк высказался о вручении Золотого мяча, который в 2024 году получил испанец Родри из "Манчестер Сити".

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– Что вы думаете о премии "Золотой мяч", который в 2024 году получил полузащитник "Ман Сити" и сборной Испании Родри?

– Да, Родри – хороший футболист, который выиграл чемпионат Европы и имеет много отличных качеств. Но стоит выделить и его главного конкурента Винисиуса из "Реала", который сейчас многое забивает. В настоящее время бразилец актуален, в последнее время он очень серьезно добавил. Конечно, Винисиус был достоин получить "Золотой мяч". И писали в СМИ, что именно он станет лауреатом, но в последний момент что-то изменилось и все переиграли. Как результат, "Реал" бойкотировал церемонию вручения "Золотого мяча". И здесь уже пахнет небольшим скандалом. Также стоит отметить, что это не посредственная команда. Это "Реал" Мадрид!

– Там еще были варианты и Карвахалю вручить "Золотой мяч", поскольку он выиграл Евро, Лигу чемпионов и Ла Лигу.

– Просто защитникам редко вручают такие награды. Дали в свое время в 2006 году итальянцу Фабио Каннаваро. А что касается недавно прооперировавшего колено Карвахаля, то, в принципе, в том числе и с гуманной точки зрения, можно было и ему вручить награду.

– Кстати, Андрей Лунин оказался в топ-3 лучших вратарей мира, а Артем Довбик оказался 29-м в списке лауреатов на "Золотой мяч"!

– Лунин и Довбик – это хорошие футболисты! Чем больше наших исполнителей будет играть за границей, тем лучше. Может быть, они вернутся в Украину и будут работать на родине, развивая местный футбол. Может, они привезут какой-то другой стиль в Украину, что поможет нашему футболу прогрессировать! Лунин и Довбик из Испании и Италии, а тот же Забарный из Англии! Дай Бог, чтобы наши футболисты и дальше развивались!