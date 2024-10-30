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Беланов: Впечатление, что на итоги определения Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы

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Золотой мяч в этом году вышел довольно скандальным

Беланов: Впечатление, что на итоги определения Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы

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Обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов прокомментировал неожиданную победу в 2024 году Родри, а не Винисиуса.

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"Как такое может быть? Начиная с сентября, все говорили о Винисиусе как главном кандидате на Золотой мяч, а тут вдруг все изменилось в пользу другого футболиста чуть ли не за сутки до церемонии оглашения результатов France Football. Припоминаю, мне сообщили о победе в опросе этого издания еще за месяц до награждения, а что теперь? Чем все эти изменения объяснить? Впрочем, если вспомнить ситуации с Иньестой и Левандовским, то я уже ничему не удивляюсь.

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Создается впечатление, что на итоги определения обладателя Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы. Поставили, скажем, все на Винисиуса - а тут вам совсем другой лауреат. Однако, что касается бразильца, то ему всего 24 года – и он имеет все основания для того, чтобы в недалеком будущем все же завоевать звание лучшего футболиста года. Ему нужно только набраться терпения", – прокомментировал Беланов.

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Игорь Беланов Золотой мяч Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри Винисиус Жуниор
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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