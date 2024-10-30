Беланов: В определенные годы некоторые игроки заслуживали Золотой мяч больше, чем Месси и Роналду

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов высказал свое мнение, что из-за статуса Криштиану Роналду и Лионеля Месси многие достойные игроки не получили "Золотой мяч".

"Помнится, был период, когда в течение шестнадцати лет царила гегемония двух футболистов - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых лишь дважды "разбавили" Лука Модрич и Карим Бензема.

Согласен, что в большинстве случаев знаменитые португалец и аргентинец получали признание вполне заслуженно.