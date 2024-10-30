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Беланов: В определенные годы некоторые игроки заслуживали Золотой мяч больше, чем Месси и Роналду

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Беланов: В определенные годы некоторые игроки заслуживали Золотой мяч больше, чем Месси и Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов высказал свое мнение, что из-за статуса Криштиану Роналду и Лионеля Месси многие достойные игроки не получили "Золотой мяч".

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"Помнится, был период, когда в течение шестнадцати лет царила гегемония двух футболистов - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых лишь дважды "разбавили" Лука Модрич и Карим Бензема.

Согласен, что в большинстве случаев знаменитые португалец и аргентинец получали признание вполне заслуженно.

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Однако, по моему мнению, неоправданно остались без "Золотого мяча" те, кто в определенные годы заслуживал его больше, чем названные звезды. Это такие игроки, как испанцы Андрес Иньеста и поляк Роберт Левандовски. В этом году много было разговоров о вероятности завоевания почетного приза бразильцем Винисиусом Жуниором, однако совершенно неожиданно он достался не ему, а испанцу Родри. Честно говоря, как и большинство людей из мира футбола, был в шоке", - поделился Игорь Беланов.

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Роберт Левандовский Лионель Месси Игорь Беланов Криштиану Роналду Золотой мяч Андреас Иньеста
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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