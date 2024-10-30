Россияне атаковали КАБом по многоэтажку в Харькове, 14 людей пострадали. ФОТО

Российские войска вечером 30 октября ударили по четвертому этажу многоэтажки в Харькове. 12 людей пострадали.

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По данным ОВА россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

Впоследствии председатель Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

По состоянию на 23:20 городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадали 12 человек. В доме полностью разрушены этажи с 6-го по первый.

На верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Среди пострадавших двое тяжелых - ребенок 11 лет и 22-хлетний мужчина.