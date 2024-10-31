Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 октября.

"Шахтер" минимально переиграл "Зарю", добыв путевку в четвертьфинал Кубка Украины. "Горняки" после Классического действовали в энергосберегающем режиме. Но это не помешало им уверенно победить, несмотря на скромный счет.

"Ворскла" и "Динамо" выдали 2-часовой триллер в Полтаве. Ослабленные травмами и календарем киевляне провели откровенно посредственный поединок. И смогли вырвать победу лишь в экстра-таймах благодаря джокера Владиславу Ванату.

Управленческий кризис в Риме продолжается. "Рома" может во второй раз за сезон сменить главного тренера. Дело в провальных результатах Ивана Юрича после назначения, который к тому же успел встрять в конфликт с частью раздевалки. Судьбу хорвата решит завтрашний матч с его бывшим клубом "Торино".

Александр Зинченко впервые с лета появился в стартовом составе "Арсенала". Украинец помог "канонирам" пройти "Престон" в 1/8 финала Кубка лиги, отыграв 64 минуты. Михаил Мудрик в среду так вообще отыграл весь поединок против "Ньюкасла", но "Челси" с "сороками" во второй раз за неделю справиться не смог .

"Ювентус" дважды отыгрался в домашнем матче против "Пармы", но сумел взять только ничью. Которая стала для туринцев шестой в 10 турах Серии А. Таким образом подопечные Мотты хоть и идут в лиге без поражений, но уже на 7 очков отстали от "Наполи" Антонио Конте.