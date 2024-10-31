Более 1300 оккупантов. Генштаб обновил вражеские потери
Сумасшедшие показатели по выбитой автотехники
Генштаб ЗСУ
В течение суток украинские защитники ликвидировали 1310 оккупантов, 19 вражеских танков, 17 бронемашин и 58 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 694 950 (+1310) человек,
- танков - 9156 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 18450 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 20013 (+58) ед,
- РСЗО - 1243 (+1) ед,
- средства ПВО - 994 (+8) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18063 (+84),
- крылатые ракеты - 2627 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27961 (+121) ед,
- специальная техника - 3570 (+3).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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