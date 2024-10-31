Силы ПВО ночью сбили 17 шахедов - Воздушные Силы
Была выпущена и баллистика
Генштаб
В ночь на 31 октября 2024 года враг атаковал мост через Белгород-Днестровский лиман в Затоке в Одесской области. Выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма, столько же - из Ростовской области по Краматорску, а также восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.
С направлений Курск, Орел - рф. враг атаковал 43 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Кроме двух сбитых КАР Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 "шахедов". 23 дрона локально потеряно, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины.
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