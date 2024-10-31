  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. DeepState: враг оккупировал Селидово на Донеччине
В тренде

DeepState: враг оккупировал Селидово на Донеччине

Общие новости

Официальные лица пока не подтвердили

DeepState: враг оккупировал Селидово на Донеччине

DeepState

Новина українською

Аналитики проекта DeepState вечером в среду, 30 октября, сообщили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в частности Селидово.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - говорится в сообщении.

Официально об оккупации Селидово Генштаб ВСУ не сообщал. В его утренней сводке Селидово упоминалось в контексте остановки вражеских штурмов на Покровском направлении.

Напомним, 1 октября DeepState первым сообщил о том, что россияне оккупировали Угледар. Военное командование подтвердило эту информацию на следующий день.

По теме
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 17 шахедов - Воздушные Силы
yellow-arrow
Более 1300 оккупантов. Генштаб обновил вражеские потери
yellow-arrow
Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
Украина ВСУ война с россией DeepStatе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DeepState
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости