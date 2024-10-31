DeepState: враг оккупировал Селидово на Донеччине

Аналитики проекта DeepState вечером в среду, 30 октября, сообщили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в частности Селидово.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - говорится в сообщении.

Официально об оккупации Селидово Генштаб ВСУ не сообщал. В его утренней сводке Селидово упоминалось в контексте остановки вражеских штурмов на Покровском направлении.

Напомним, 1 октября DeepState первым сообщил о том, что россияне оккупировали Угледар. Военное командование подтвердило эту информацию на следующий день.