DeepState: враг оккупировал Селидово на Донеччине
Официальные лица пока не подтвердили
DeepState
Аналитики проекта DeepState вечером в среду, 30 октября, сообщили, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области, в частности Селидово.
"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке", - говорится в сообщении.
Официально об оккупации Селидово Генштаб ВСУ не сообщал. В его утренней сводке Селидово упоминалось в контексте остановки вражеских штурмов на Покровском направлении.
Напомним, 1 октября DeepState первым сообщил о том, что россияне оккупировали Угледар. Военное командование подтвердило эту информацию на следующий день.
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