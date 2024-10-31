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Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине

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Конфликт интересов

Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине

BBC

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Украина и НАТО договорились о том, что самолеты альянса будут направлены в Польшу, чтобы Варшава могла передать старые истребители МиГ-29 Киеву. Однако этого не произошло. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье.

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Мы просили защитить Стрый и газохранилища, от которых зависит страна, поскольку у нас нет соответствующего количества систем (ПВО - ред.).

Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если НАТО поддержит. Я договорился с Генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию - это самолеты НАТО.

Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли их передать, потому что им не хватало. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию. Передала ли нам Польша самолеты после этого? Нет. Нашлась другая причина", - рассказал глава государства.

Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич ранее сказал, что Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. По его словам, на сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.

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Украина Польша Владимир Зеленский МиГ-29 война с россией
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 13:07
Авжеж всі навкруги какі-бякі, а я один такий красивий розумничок Може спочатку знайдеш сили прибрати "ворогів та некомпетентних" зі своєї команди? Хоч трошки її позбавиш кваліфікованими спеціалістами, які не належать до когорти твоїх друзів та посіпак! Президент, це той хто головує та відповідає за свої дії у власній країні! Так не ігноруючи міжнародних відносин!
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Комментарии 5
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Spokoyno (Київ)
31.10.2024 в 13:07
Авжеж всі навкруги какі-бякі, а я один такий красивий розумничок Може спочатку знайдеш сили прибрати "ворогів та некомпетентних" зі своєї команди? Хоч трошки її позбавиш кваліфікованими спеціалістами, які не належать до когорти твоїх друзів та посіпак! Президент, це той хто головує та відповідає за свої дії у власній країні! Так не ігноруючи міжнародних відносин!
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
31.10.2024 в 12:30
адміни вже не порохоботи, а стали какцапами? ви хоть бачите, хто у вас пасеться та пише коментарі?
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0
3
shura73 (угледар)
31.10.2024 в 13:05
ты любитель зЕ-балбесов.порошенко сюда приплёл?при нём такого не было.а твой любитель играть на рояле и веселить публику досмотрелся в глаза плешивой мрази.
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shura73 (угледар)
31.10.2024 в 12:14
когда уже передадут самого янелоха?
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2
0
fatov1986 (Лондон)
31.10.2024 в 12:10
Дурачок, тебя сливают. Беги, пока не поздно
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2
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