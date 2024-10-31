Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине
Конфликт интересов
BBC
Украина и НАТО договорились о том, что самолеты альянса будут направлены в Польшу, чтобы Варшава могла передать старые истребители МиГ-29 Киеву. Однако этого не произошло. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье.
"С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Мы просили защитить Стрый и газохранилища, от которых зависит страна, поскольку у нас нет соответствующего количества систем (ПВО - ред.).
Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если НАТО поддержит. Я договорился с Генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию - это самолеты НАТО.
Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли их передать, потому что им не хватало. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию. Передала ли нам Польша самолеты после этого? Нет. Нашлась другая причина", - рассказал глава государства.
Временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич ранее сказал, что Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. По его словам, на сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.
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