Зеленский: в Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине

Украина и НАТО договорились о том, что самолеты альянса будут направлены в Польшу, чтобы Варшава могла передать старые истребители МиГ-29 Киеву. Однако этого не произошло. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье.

"С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Мы просили защитить Стрый и газохранилища, от которых зависит страна, поскольку у нас нет соответствующего количества систем (ПВО - ред.).

Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если НАТО поддержит. Я договорился с Генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию - это самолеты НАТО.

Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли их передать, потому что им не хватало. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию. Передала ли нам Польша самолеты после этого? Нет. Нашлась другая причина", - рассказал глава государства.