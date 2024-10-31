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Рада поддержала бюджет Украины на 2025 год в первом чтении. Сколько выделено на оборону?

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Рада поддержала бюджет Украины на 2025 год в первом чтении. Сколько выделено на оборону?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.

Об этом сообщает заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили», - сообщил он.

За соответствующую норму проголосовали 247 народных депутатов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил нардепов за поддержку и выразил надежду, что госбюджет будет принят в целом как можно быстрее.

По его словам, приоритетом бюджета следующего года так же будет безопасность и оборона.

"Все налоги, которые платят люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей. Так, на эти цели направим более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - написал Шмыгаль в Telegram.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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