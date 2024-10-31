Рада поддержала бюджет Украины на 2025 год в первом чтении. Сколько выделено на оборону?

Верховная Рада поддержала законопроект по бюджету Украины на 2025 год в первом чтении.
Об этом сообщает заместитель председателя налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной правки кроме правки по зарплатам прокуроров не изменили», - сообщил он.
За соответствующую норму проголосовали 247 народных депутатов.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил нардепов за поддержку и выразил надежду, что госбюджет будет принят в целом как можно быстрее.
По его словам, приоритетом бюджета следующего года так же будет безопасность и оборона.
"Все налоги, которые платят люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных возможностей. Так, на эти цели направим более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - написал Шмыгаль в Telegram.