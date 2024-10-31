Зеленский анонсировал массовое возвращение украинцев из-за границы
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Президент Владимир Зеленский считает, что часть украинцев вернется на Родину, поскольку страны Европы могут прекратить предоставлять соцвыплаты. Об этом он сказал на встрече с руководителями общин и районов Закарпатья.
"Соответствующие страны и их лидеры хотят, чтобы остались те украинцы, которые там работают. В то же время они ищут способы, как заставить вернуться в Украину тех украинцев, которые не работают. Это также факт. Например, в Германии сегодня более 1,1 млн украинцев, из них минимум 300 тысяч нигде не работают, даже не делают попыток трудоустроиться. Таких людей много во всей Европе", - рассказал глава государства.
По мнению Зеленского, значительная часть этих людей вернется, потому что исчезнут социальные выплаты и поддержка, которые сейчас есть за рубежом.
"Исчезнут не благодаря нам. Просто страны прекратят им помогать. Как только их общества (этих стран - ред.) поддержат решение, что не нужно платить украинцам, в этот момент страны сделают все, чтобы полностью остановить выплаты", - заявил он.
Ранее центр международных институциональных сравнений и миграционных исследований при Институте Ifo в Мюнхене провел опрос, который показал, что почти четверть украинцев не хотят возвращаться домой.
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