Хавбек Левого Берега: В последних матчах нам не везло
Исправятся ли "аисты"?
Лівий Берег
Полузащитник "Левого Берега" Иван Когут рассказал о подготовке к матчу 12-го тура УПЛ против "Карпат".
“С хорошим настроением готовимся к следующей игре против "Карпат". Результатом противостояния с "Зарей" не удовлетворены, но играли довольно неплохо. Создали ряд моментов, которые не смогли реализовать. Надеюсь, что в субботу проблем с этим не будет и победим. На мой взгляд, в последних матчах нам не везло. К тому же, нужно более хладнокровно относиться к своим моментам.
Да, к "Левому Берегу" мы с братом перешли именно из "Карпат". Не могу сказать, что эта игра будет особенной. Просто хочется вернуться на стадион "Украина" и снова ощутить эту атмосферу. Львовяне во вторник играли в Кубке Украины, но об усталости игроков соперника не думаем. Готовимся к сложному матчу. У "Карпат" достаточно футболистов в обойме, поэтому с ротацией проблем нет. С тех пор, когда играл за "Карпаты", в команде остались Чачуа, Рябов, Ильющенков, Шах. В целом у "Карпат" хорошая команда, но мы готовы добиваться результата.
Более уверенно себя чувствую, когда играем вместе с братом в составе. К конкуренции относимся нормально. На матч с "Карпатами" приедут многие родные и знакомые, поэтому без поддержки мы не останемся. Нам важно сыграть дисциплинированно и продемонстрировать свой характер", – сказал Когут.
Напомним, поединок "Карпаты" - "Левый Берег" пройдет 2 ноября во Львове. Начало – в 15:30.
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